Москва, 31 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. МВД России 31 мая объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины, а также экс-главу генштаба, которые причастны к геноциду в Донбассе. Это следует из базы МВД.

Gov.ua Степан Полторак

В розыск объявлены Степан Полторак и Валерий Гелетей. Первый возглавлял минобороны Украины с 2014 по 2019 год, а Гелетей — с июля 2014-го по октябрь того же года.

В базе МВД РФ появился и экс-глава генштаба Украины Виктор Муженко, находившийся на этой должности с июля 2014 года по май 2019-го.

Все они обвиняются в геноциде гражданского русскоязычного населения Донбасса. Однако, по какой именно статье ведётся их розыск, в базе не указано. Следователи СК России предъявили заочные обвинения в геноциде (ст. 357 УК РФ) более 20 украинским военнослужащим, в том числе, Полтораку, Гелетею и Муженко.

В ведомстве отмечали, что с 2014 года ВСУ обстреливали населённые пункты Донбасса из систем залпового огня «Град» и «Ураган», использовали авиационные неуправляемые ракеты, с кассетными боезарядами, а также тактические ракеты «Точка-У» и другие виды тяжелого наступательного вооружения. В результате погибло и пострадало большое количество гражданского населения.

Ранее стало известно, что в розыск объявлены три генерала украинских войск, среди которых первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник, Александр Локота и Андрей Грищенко. Все они разыскиваются по уголовной статье.

Накануне в базе МВД России появилась информация об объявлении в розыск украинского главкома Валерия Залужного. При этом ведомство не уточнило, на основании какой статьи уголовного кодекса принято решение. Однако, в конце декабря прошлого года Следственный комитет России возбудил против Залужного уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК о применение запрещённых средств и методов ведения войны.