Москва, 31 мая, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении в стране военного положения не обсуждалось. Предпринимать такие действия — это полномочия руководства страны. Так в ходе пресс-конференции 31 мая прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложение чеченского лидера, с которым тот выступил накануне, 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких рассуждений не ведется, никаких решений не принималось», — заявил Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Рамзан Кадыров, комментируя в своём Telegram-канале совершённую ВСУ атаку беспилотников на Москву, выказал мнение о необходимости введения в России военного положения. По его словам, это позволит использовать все предназначенные боевые ресурсы, для того чтобы «разом смести всю эту террористическую ячейку». О том, что это террористы управляют Украиной, а не политики, у Кадырова, по его словам, сомнения нет.

Глава Чечни также заявил, что Запад должен задуматься о том, кому они оказывают поддержку, назвав методы ведения войны Киева с мирными российскими гражданами с помощью дронов бесчеловечными.

Ранее, в октябре 2022 года, глава Чечни приветствовал подписание президентом Путиным указа о введении военного положения в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По словам Кадырова, даже если в сторону России полетит хотя бы одна пуля, нужно «не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли».