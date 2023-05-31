Москва, 31 мая, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки уничтожили склады ВСУ с боеприпасами на донецком и запорожском направлениях. Об этом 31 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Огонь по позициям ВСУ

«В районах населённых пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

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Он также сообщил, что под Донецком российские войска уничтожили вражеский склад с ракетно-артиллерийским вооружением 110-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщило Минобороны, на донецком направлении самые ожесточенные бои идут в районе Авдеевки. Там российские штурмовики и военнослужащие 1-го армейского корпуса при поддержке авиации и артиллерии выбили противника из занимаемых позиций возле Красногоровки и Ясиноватой.