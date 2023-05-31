Москва, 31 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 31 мая ответил на вопрос журналистов о числе дронов, участвовавших в атаке на Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Ориентируемся на данные Минобороны», — сказал Песков.

Представитель Кремля также разъяснил слова Владимира Путина о том, что ПВО сработала удовлетворительно, но есть над чем работать. Песков пояснил, что система ПВО сработала эффективно, но есть пространство для усовершенствования.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле в очередной раз обратили внимание на отсутствие осуждения Западом атаки со стороны украинских сил.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая произошла атака дронов на жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. По факту атаки дронов Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении террористического акта.

О том, что предпринятая Киевом атака беспилотников на мирные объекты Москвы и Подмосковья является актом терроризма, заявил 30 мая Владимир Путин. Он подчеркнул, что жители Украины должны понимать, что руководство страны подталкивает Россию на зеркальные действия. Глава государства добавил, что, в отличие от ВСУ, российская армия носит удары только по военной инфраструктуре.