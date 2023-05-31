Москва, 31 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Кремле оценили героизм жителей Донецка и Луганска, которые последние девять лет находятся под постоянными обстрелами киевского режима. Об этом 31 мая сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы ЛДПР Леонида Слуцкого о наделении данных городов званиями героев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Чтобы обеспечить их (жителей Донецка и Луганска. — Прим. ред.) безопасность, а также двух других регионов, и ведётся специальная военная операция. Конечно, мужество городов нужно отмечать, но каким образом — нужно дождаться решения наших законодателей», — заявил представитель Кремля.

Идею сделать Донецк и Луганск «Городами-героями» Слуцкий озвучил ранее в своём Telegram-канале. По его словам, такие предложения звучат от граждан давно, в ЛДПР считают их справедливыми и своевременными. Но на тот момент Песков не стал комментировать данную инициативу.