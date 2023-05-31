Москва, 31 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Россия безусловно поддерживает Сербию и сербов в ситуации обострения конфликта в Косово, считая, что законные права и интересы сербского населения края необходимо соблюдать и обеспечивать. Об этом 31 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы следим за этим. Мы абсолютно, безусловно, поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что в ситуации обострения в Косово не должно быть провокаций и ущемляющих права сербского населения действий, и добавил, что Россия очень внимательно наблюдает за развитием событий в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в постпредстве России при Европейский союз заявили, что взявший на себя роль главного посредника в вопросе урегулирования ситуации в Косово ЕС не искал долгосрочных решений, пытаясь только «тушить пожар» при обострениях ситуации в крае. По мнению российской дипмиссии, обострение ситуации в крае стало следствием недобросовестного выполнения посредниками сообщества своих обязательств.

30 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил, что руководство НАТО решило направить дополнительно 700 военнослужащих в Косово для усиления своих международных сил KFOR в регионе. Он уточнил, что НАТО выберут ещё один батальон и приведут его в состояние повышенной готовности на случай необходимости снова усилить свой контингент в крае.

Ситуация в Косово 29 мая обострилась, когда там начались стычки между проживающими в крае сербами и правоохранителями Приштины. Жители городов Звечана, Лепосавича, Зубина-Потока, вкоторых в подавляющем количестве проживает сербское население, против того, что мэрами этих городов стали косовары, несмотря на то, что большинство граждан отказалось от голосованияь на выборах.

В ходе протестов сербы пытались прорваться в здания администрации в городах, чтобы заставить мэров уйти в отставку, однако силы KFOR не позволили им этого сделать. Во время противостояния натовские военнослужащие атаковали мирных жителей. В результате этого были ранены 52 серба и 41 представитель KFOR.