Москва, 31 мая, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за прошедшие сутки перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом 31 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман Луганской народной республики, Покровское и Старомайорское Донецкой народной республики», — добавил Конашенков.

Он также сообщил, что российские штурмовики выбили противника с занимаемых им позиций в районах Красногоровки и Ясиноватой на территории ДНР

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая российские силы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow. В силовых структурах ДНР отметили, что противовоздушная оборона стала эффективнее перехватывать и чаще сбивать этот вид ракет.