Авдеевка, ДНР, 31 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили об уничтожении командно-наблюдательного пункта штурмового батальона ВСУ «Скала». Об этом 31 мая сообщил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС России

По его данным, уничтожение произошло в районе населённого пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 103 украинских артиллерийских подразделения и технику в 149 районах. Неподалёку от населённого пункта Трудовое в Запорожской области уничтожили пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщило, что российские штурмовики выбили ВСУ с позиций в районе Ясиноватой в ДНР. Как заявил Конашенков, вытеснить украинских военных удалось благодаря слаженным действиям российских штурмовых соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса и авиации, артиллеристов и тяжёлых огнеметных систем.