Москва, 31 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» осуществляют успешное наступление на марьинском направлении. Об этом 31 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделение «Ахмат»

«На марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат», — сказал он.

Военный уточнил, что российская авиация поразила подразделения ВСУ около Авдеевки и Химика, а также уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды и «Южная» группировка войск успешно выбили ВСУ с их позиций у Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Он уточнил, что это удалось благодаря слаженным действиям российских штурмовых соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса и авиации, артиллеристов и тяжёлых огнемётных систем.