В Минобороны заявили о наступлении отряда «Ахмат» на марьинском направлении
Минобороны: отряд «Ахмат» ведёт успешное наступление на марьинском направлении
Москва, 31 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» осуществляют успешное наступление на марьинском направлении. Об этом 31 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат», — сказал он.
Военный уточнил, что российская авиация поразила подразделения ВСУ около Авдеевки и Химика, а также уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады украинских войск.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды и «Южная» группировка войск успешно выбили ВСУ с их позиций у Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Он уточнил, что это удалось благодаря слаженным действиям российских штурмовых соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса и авиации, артиллеристов и тяжёлых огнемётных систем.