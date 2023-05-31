Москва, 31 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации на двух направлениях Вооружённые силы (ВС) России уничтожили порядка 120 украинских военных. Об этом 31 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенанта Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Так, на купянском направлении за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в живой силе до 70 военных. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Табаевки, Молчаново, Новомлынскы, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской Народной Республики (ЛНР).

Кроме того, добавил генерал-лейтенант, в районах Синьковки, Тимковки и Котляровки российская армия пресекла действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В близ Липцов и Синельниково Харьковской области уничтожили склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

«За сутки уничтожено до 70и украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа», ― уточнил Конашенков.

На краснолиманском направлении удары по подразделениям украинских военных ВС России нанесли в районе Макеевки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского, Ямполовки ДНР, а также Серебрянского лесничества.

«Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град», ― сообщил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях превысили 125 украинских бойцов. Так, на краснолиманском направлении уничтожили более 85 украинских военных. ВСУ потерпели поражение в районах Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, а также Ямполовки в ДНР. На купянском направлении за минувшие сутки российские военные уничтожили до 40 украинских солдат.

31 мая начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил об ударе российской авиации по 1-й бригаде спецназначения Украины. Помимо этого, удары также нанесли по местам дислокации солдат, а также вооружения и техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ и по подразделениям украинской теробороны.