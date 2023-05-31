Ясиноватая, ДНР, 31 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили, что российские штурмовые отряды и «Южная» группировка войск успешно выбили украинские войска с занимаемых ими позиций в районах Красногоровки и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По его данным, вытеснить ВСУ с позиций удалось благодаря слаженным действиям российских штурмовых соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса и авиации, артиллеристов и тяжёлых огнеметных систем. Российская авиация также ударила по подразделениям украинских войск в районе посёлка Химик. Кроме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ. По данным Конашенкова, особенно ожесточённые бои в настоящий момент ведутся в районе Авдеевки на донецком направлении.

Ранее ИА Регнум сообщило, что, по данным Минобороны России, украинские ВМС потеряли последний средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». Его уничтожили ударом высокоточного российского оружия в порту Одессы. Удар нанесли по месту стоянки военных кораблей.