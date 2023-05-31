Донецк, 31 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Украинские войска, предположительно, начинают начинает предпринимать ползучее контрнаступление, ввиду чего начали более активно работать вражеские артиллерия и диверсионные группы. Об этом 31 мая заявил Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация на Украине

«Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — сказал он.

Гагин уточнил, что об этом свидетельствуют более активная работа украинских артиллерии диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сенатор США Линдси Грэм анонсировал контрнаступление ВСУ в Донбассе в ближайшие дни. Он уточнил, что Киев уже начал формировать условия для проведения контрнаступления.

Президент Украины 30 мая заявил, что утвердил сроки «движения войск». При этом он не стал их назвать. Ранее в Киеве неоднократно анонсировали начало масштабного наступление будет весной 2023 года, однако всё время откладывали его под разными предлогами При этом замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква заявлял, что начало контрнаступления ВСУ зависит от получения новой военной помощи от Запада.