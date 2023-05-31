Авдеевка, ДНР, 31 мая, 2023, 12:38 — ИА Регнум. На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки. Об этом на брифинге 31 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки», — заявил он.

Российские военные поразили подразделения украинских сил в районе населенного пункта Авдеевка и в поселке Химик. Кроме того, на этом направлении уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Потери Вооружённых сил Украины на этом направлении составили свыше 200 военных, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град».

Как сообщало 31 мая ИА Регнум, украинские военные обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО HIMARS. В ночь с 30 на 31 мая на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. Под огнём ВСУ оказались районы шести населенных пунктов: Горловка, Верхнеторецкое, Луганское, Ясиноватая, Донецк (Пролетарский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка. В результате ранения получили четыре мирных жителя.