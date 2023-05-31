Москва, 31 мая, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Украинские ВМС потеряли последний средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». Он уничтожен ударом высокоточного российского оружия в порту Одессы. Об этом 31 мая сообщили в Министерстве обороны России.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — говорится в сообщении.

Подробности затопления десантного корабля сообщил в своём Telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, после нанесения российскими военными высокоточного удара, произошёл пожар на палубе, он вызвал детонацию снарядов в трюме и корабль затонул. Руденко также сообщил о том, что экипаж корабля понёс существенные потери.

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