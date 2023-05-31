Сидней, Австралия, 31 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Австралии нашли мёртвым активиста Джеймса Уолтерса, который пропал полмесяца назад. Покойный был известен своей симпатией к России и выступал против того, чтобы Австралия поддерживала Украину. Об этом 31 мая сообщила газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным издания, о пропаже 42-летнего мужчины ранее сообщила полиция штата, а последний раз его видели 13 мая в городе Чатсвуд. Спустя десять дней его тело нашли в северном пригороде Сиднея. При этом следов насилия на теле погибшего не было обнаружено, как отметили в полиции. В настоящее время проводится экспертиза с целью установления причин гибели австралийца.

На фотографиях, опубликованных DM, активист Уолтерс изображён с флагом Донецкой Народной Республики на фоне портрета президента России Владимира Путина, а также с плакатом, на котором на английском написано, что Украина — это террористическое государство. На плакате также надпись с призывом поддерживать Россию.

Активист Семён Бойков, которого знают как «австралийского казака», русского по происхождению, сообщил, что в последнее время Уолтерс, обнаруженный мёртвым, заявлял, что ему угрожали представители украинской диаспоры, поэтому есть версия, что в его гибели есть криминальный след.

«Не исключено, что он был убит или его довели до самоубийства», — цитирует Бойкова РИА Новости.

Как ранее сообщалось, в австралийском городе Сиднее в мае 2023 года прошёл митинг в поддержку России. Его участниками стали около 300 человек. Они несли российские флаги и плакаты с призывами к свободе слова и против лжи, которая ведёт к войнам. Некоторые активисты были одеты в футболки с символом Z.

Как рассказал Бойков, многие граждане западных стран поддерживают Россию, видя в ней последний оплот, защиту от глобализации.