Москва, 31 мая, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Актриса Равшана Куркова стала матерью во второй раз. Она опубликовав фото и видео, снятые во время беременности, в социальной сети Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Равшана Куркова

«Хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила Гаспару сестренку», — рассказала 42-летняя актриса.

Имя девочки она не раскрыла.

Актриса 21 августе 2021 года сообщила о рождении первенца, сына Гаспара, отец которого — бизнесмен Сергей Амарян. Первым супругом Курковой был фотограф Семён Курков. Второй брак актрисы протекал с 2004 по 2008 год.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года казахстанский рэпер 104 (Юрий Дробитько) стал отцом. У артиста родился сын, которого назвали Адамом.