Луганск, 31 мая, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Прогулки пары цирковых слонов по Луганску уже стали одним из любимых развлечений для горожан, передает корреспондент ИА Регнум. Особенно животные любят выходить после сильного дождя, чтобы искупаться в грязных лужах и поваляться в траве. Каждый раз Марго и Претти собирают вокруг себя толпу луганчан, которые называют такие прогулки «слонотерапией». Некоторые приходят специально покормить животных.

Роман Смаглий Слоны на улицах Луганска

«Эта процедура полезна тем, что слоны получают положительные эмоции, энергию от общения, им приятно с людьми взаимодействовать. От этого они себя хорошо чувствуют, а потому хорошо работают и во время выступления. А для нас это полезно потому, что люди их видят и узнают о цирке», — говорит дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.

Эта пара — участники цирковой программы «Девочка и слон», разработанной Андреем. Он же и придумал регулярные прогулки, которые занимают около тридцати минут и всегда контролируются дрессировщиком с точки зрения безопасности: слоны очень умные животные, с ними легко найти общий язык, но в то же время они могут капризничать.

Кроме того, по его словам, ежегодно подопечные выезжают на природу в рамках проекта «Парк слонов» в районе Сочи, где слоны отдыхают и свободно пасутся.

«Люди могут за ними наблюдать почти как в естественной среде обитания, видеть, как они себя ведут, какой у них распорядок дня. Это интересно и уникально в том, что человек находится рядом с самым большим существом на суше. А в Луганске сейчас тепло, и для них это тоже радость», — рассказал Дементьев-Корнилов.

Андрей — представитель легендарной цирковой династии, многие номера Дементьевых-Корниловых попали в Книгу рекордов Гиннесса. Нынешнее шоу создано по мотивам рассказа Александра Куприна «СЛОН», это первая в истории коллаборация цирка и театра.