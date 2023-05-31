Гуляющих слонов заметили на улицах Луганска
Дрессировщик рассказал об увлечении жителей Луганска «слонотерапией»
Луганск, 31 мая, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Прогулки пары цирковых слонов по Луганску уже стали одним из любимых развлечений для горожан, передает корреспондент ИА Регнум. Особенно животные любят выходить после сильного дождя, чтобы искупаться в грязных лужах и поваляться в траве. Каждый раз Марго и Претти собирают вокруг себя толпу луганчан, которые называют такие прогулки «слонотерапией». Некоторые приходят специально покормить животных.
«Эта процедура полезна тем, что слоны получают положительные эмоции, энергию от общения, им приятно с людьми взаимодействовать. От этого они себя хорошо чувствуют, а потому хорошо работают и во время выступления. А для нас это полезно потому, что люди их видят и узнают о цирке», — говорит дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.
Эта пара — участники цирковой программы «Девочка и слон», разработанной Андреем. Он же и придумал регулярные прогулки, которые занимают около тридцати минут и всегда контролируются дрессировщиком с точки зрения безопасности: слоны очень умные животные, с ними легко найти общий язык, но в то же время они могут капризничать.
Кроме того, по его словам, ежегодно подопечные выезжают на природу в рамках проекта «Парк слонов» в районе Сочи, где слоны отдыхают и свободно пасутся.
«Люди могут за ними наблюдать почти как в естественной среде обитания, видеть, как они себя ведут, какой у них распорядок дня. Это интересно и уникально в том, что человек находится рядом с самым большим существом на суше. А в Луганске сейчас тепло, и для них это тоже радость», — рассказал Дементьев-Корнилов.
Андрей — представитель легендарной цирковой династии, многие номера Дементьевых-Корниловых попали в Книгу рекордов Гиннесса. Нынешнее шоу создано по мотивам рассказа Александра Куприна «СЛОН», это первая в истории коллаборация цирка и театра.