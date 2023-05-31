Шебекино, Белгородская область, 31 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Власти Белгородской области за минувшие сутки зафиксировали более 260 прилётов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Только по Шебекинскому округу выпустили 215 снарядов, сообщил 31 мая в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Из них по городу Шебекино — 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии. В результате обстрела ПВР, к сожалению, есть погибший и двое раненых», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что в городе повреждения получили 29 многоквартирных домов — выбиты окна, посечены фасады, а также 20 частных домовладений. Кроме того, повреждения получили административное здание, торговый центр. Также сгорел один магазин.

Как сообщало ИА Регнум, по городу Шебекино в ночь с 30 на 31 мая украинские силы нанесли массированный удар. В результате пострадали четыре человека. Их с осколочными ранениями доставили в больницу. Удар наносился снарядами «Град».

В Сети появились кадры последствий массированного удара по Шебекино в Белгородской области. На фотографиях видно несколько сгоревших дотла автомобилей, а также воронка от украинского снаряда. Часть снаряда «Град» не разорвалась и упала на асфальт.

Также 31 мая Гладков сообщил о вывозе детей из-за обстрелов ВСУ Белгородской области. Как заявил губернатор, из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей. Первых триста ребят отправят в Воронеж.