Москва, 31 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В центре Москвы полицейский автомобиль столкнулся с такси. Кадры с места событий на Покровской улице опубликовал 31 мая Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ролике видно, что полицейское авто оказалось зажатым между фонарным столбом и стеной дома на пешеходной части улицы. Такси, с которым столкнулись правоохранители, осталось на проезжей части. Вокруг участников ДТП разбросаны детали машин и части дорожных знаков. По данным «112», нескольких людей в шоковом состоянии сейчас осматривают медики.

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Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП в столице, участником которого стал автомобиль Aurus с правительственными номерами. Авария произошла 22 мая на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Aurus столкнулся с автомобилем Volvo. Принадлежность правительственного авто не уточняется, пострадавших в результате столкновения не оказалось.