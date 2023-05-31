Абу-Даби, 31 мая, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Власти Объединённых Арабских Эмиратов отказались от участия в возглавляемых США Объединённых морских силах, которые действуют в Красном море и Персидском заливе. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба МИД ОАЭ.

U.S. Navy photo by Journalist 1st Class Joseph Krypel Десант вооружённых сил ОАЭ

В заявления указывается, что ОАЭ остаются приверженными мирному диалогу и дипломатическим средствам в качестве средств достижения безопасности и стабильности в регионе.

«В результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнёрами ОАЭ два месяца назад мы отказались от участия в Объединённых морских силах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Абу-Даби продолжает сохранять приверженность ответственному обеспечению безопасности хождения судов в своих водах. В связи с этим МИД ОАЭ опроверг интерпретацию отдельными СМИ переговоров с США по вопросам безопасности в море.

В состав Объединённых морских сил входит 34 государства, их целью является обеспечение безопасности судоходства и борьба с пиратством в Красном море и Персидском заливе. Штаб-квартира сил, как и пятый флот США, расположена в Бахрейне.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая ОАЭ получили статус партнёра по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий меморандум подписали посол страны в Индии Абдулнассер Альшаали и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.