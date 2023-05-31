Москва, 31 мая, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Владельцам duty free могут разрешить продавать алкоголь в аэропортах для пассажиров, летающих по России. Соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов.

Павел Кассин/ИЗВЕСТИЯ Магазин duty free в аэропорту Внуково. Москва

«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России», ― говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно документу, разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли предлагается до 30 июня 2026 года. Речь идёт о магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов. При этом отмечается, что к такой продаже будут установлены особые требования.

В министерстве полагают, что такая мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли и позволит им компенсировать убытки, понесённые в период коронавируса и из-за западных санкций.

Ранее владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Однако пока магазинов duty free в залах для внутренних рейсов по-прежнему нет.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года депутаты Госдумы приняли закон, отменяющий ограничения на реализацию товаров в магазинах duty free на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечалось, что документ разработан в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

До этого внутрисоюзные пассажиры могли покупать товары в магазинах беспошлинной торговли в странах ЕАЭС, но это касалось только тех, кто вылетал из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Теперь это разрешено и для пассажиров, вылетающих из России.