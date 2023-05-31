Москва, 31 мая, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В полиции Волгограда в беседе с ИА Регнум опровергли связь нашумевшей драки между жителями одного из домов с их отношением к специальной военной операции по защите Донбасса.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Автомобиль полиции

Так, 29 мая волгоградские СМИ рассказали, что жительницу дома № 37 по улице Салтыкова-Щедрина жестоко избили соседи якобы из-за того, что её супруг участвует в СВО. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что опасается соседей, которые уже не раз проявляли по отношению к её семье агрессию. При этом женщина утверждала, что супруг служит в зоне спецоперации.

Редакция ИА Регнум обратилась в УМВД по Волгоградской области с просьбой разъяснить ситуацию. Согласно ответу пресс-службы ведомства, инцидент никак не связан с неразделёнными патриотическими чувствами. Причиной называется обычный бытовой конфликт.

«Сотрудниками отдела полиции Тракторозаводского района г. Волгограда проводится проверка по поступившим заявлениям жителей дома. Предварительно установлено, что конфликт имеет исключительно бытовой характер. Женщина 1989 г. р. часто конфликтует со своим соседом 1954 г. р. Сотрудники полиции выезжают на вызовы, поступившие от женщины, почти каждый день. На данный момент известно, что это бытовой конфликт между соседями. Также стоит уточнить, что никакого отношения участники СВО и их родственники к конфликту не имеют», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку по факту драки.