Москва, 31 мая, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России работает в режиме максимальной загрузки. Выпуск продукции для нужд спецоперации увеличен многократно, заявил 31 мая премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«Особое направление, которое сейчас работает в режиме максимальной загрузки, — это оборонно-промышленный комплекс», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что параллельно с выполнением целевых задач идёт совершенствование образцов вооружения и техники.

Премьер-министр в видеообращении также поблагодарил всех, кто трудится на оборонных заводах.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий ОПК заявил, что оборонно-промышленная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности России, а также в увеличение боевых возможностей российских армии и флота. Глава государства добавил, что отрасль также занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружений.

Правительство России 31 мая ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Запрет коснулся патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию. В постановлении, подписанном Михаилом Мишустиным, уточняется, что решение направлено на обеспечение защиты интересов России.