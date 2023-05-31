Москва, 31 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Министерство труда предложило рассмотреть возможность законодательного закрепления понятия «частичная занятость». Об этом 31 мая заявил глава ведомства Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

Как указал глава Минтруда, слова которого привели РИА Новости, на сегодняшний день в России существует ряд мер социальной поддержки по выплате ухаживающим за инвалидами или детьми гражданам в части компенсации утраченного ими заработка.

Он отметил, что такая компенсация не предполагает, что ухаживающий за ребёнком или инвалидом человек может работать.

«Мы предлагаем рассмотреть законодательное закрепление вопроса «частичной занятости», который позволял бы совмещать маме либо гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода», — сказал Котяков.

Глава ведомства уточнил, что после такого законодательного закрепления в этом вопросе устранят правовой вакуум, в результате чего в определяющих основаниях для выплаты социального пособия можно будет прописать возможность частичной занятости.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта стало известно, что, по данным Росстата, в январе 2023 года уровень безработицы в России снизился до 3,6%, что стало рекордно низким показателем. Число безработных за месяц снизилось с 2,775 миллиона человек до 2,734 миллиона человек. При этом в декабре 2022 года уровень безработицы составлял 3,7%.

Также 28 апреля российское правительство на стратегической сессии обсудило комплекс мер, направленных на снижение уровня теневой занятости и повышение благосостояния россиян. В числе предполагаемых мер по борьбе с этим явлением называлось использование больших данных и проведение проверок организаций, где будут обнаружены признаки теневой занятости. Для этого планируется задействовать Федеральную налоговую службу (ФНС).