Герой России Тимур Дудкин рассказал об уничтожении 15 украинских танков
Герой России Тимур Дудкин рассказал об уничтожении 15 танков, четырёх БТР и пяти БМП ВСУ
Москва, 31 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал, как его батальон уничтожил два десятка единиц военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«В ходе наступления подразделением капитана Дудкина была уничтожена живая сила и техника националистов, в том числе 15 танков, 4 бронетранспортера и 5 боевых машин пехоты», — говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны.
Капитан рассказал, что это произошло, когда ВСУ попытались прорвать оборону. Он добавил, что российские военные смогли заманить противника в огневой мешок.
За эти действия Дудкина удостоили звания Героя России. Ему вручили медаль «Золотая Звезда».
В Национальном центре управления обороной министр Сергей Шойгу вручил 31 мая высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени — российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач СВО.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле командир добровольческого отряда «Боотур-1» Александр Колесов спас жизни 50 военных и лично уничтожил боевую технику ВСУ, нанеся существенный урон живой силе противника. Благодаря своевременно полученной информации об оперативной обстановке, а также эффективности организованной командиром обороны удалось своевременно провести эвакуацию российских бойцов. За эти действия президент России Владимир Путин присвоил Колесову звание Героя России.
В феврале Звезды Героя России посмертно удостоили сына зампреда правительства Еврейской автономной области Андрея Ковтуна. Военный закрыл направление огня своей БМП, в результате чего машина была подбита, но он до последнего обеспечивал эвакуацию личного состава из-под огня противника.