Москва, 31 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал, как его батальон уничтожил два десятка единиц военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кадр из видео Герой России капитан Тимур Дудкин

«В ходе наступления подразделением капитана Дудкина была уничтожена живая сила и техника националистов, в том числе 15 танков, 4 бронетранспортера и 5 боевых машин пехоты», — говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны.

Капитан рассказал, что это произошло, когда ВСУ попытались прорвать оборону. Он добавил, что российские военные смогли заманить противника в огневой мешок.

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За эти действия Дудкина удостоили звания Героя России. Ему вручили медаль «Золотая Звезда».

В Национальном центре управления обороной министр Сергей Шойгу вручил 31 мая высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени — российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач СВО.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле командир добровольческого отряда «Боотур-1» Александр Колесов спас жизни 50 военных и лично уничтожил боевую технику ВСУ, нанеся существенный урон живой силе противника. Благодаря своевременно полученной информации об оперативной обстановке, а также эффективности организованной командиром обороны удалось своевременно провести эвакуацию российских бойцов. За эти действия президент России Владимир Путин присвоил Колесову звание Героя России.

В феврале Звезды Героя России посмертно удостоили сына зампреда правительства Еврейской автономной области Андрея Ковтуна. Военный закрыл направление огня своей БМП, в результате чего машина была подбита, но он до последнего обеспечивал эвакуацию личного состава из-под огня противника.