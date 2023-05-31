Москва, 31 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Умер депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев. Об этом 31 мая сообщили в администрации региона.

Александр Демьянчук/ТАСС Виктор Зубарев

Парламентарий скончался на 63 году жизни. О причине смерти не сообщается.

«Да, [скончался] сегодня ночью. Неожиданно. Выражаю соболезнование. Виктор Владиславович был не только коллега, но и хороший товарищ», ― сказал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Политик представлял в Госдуме Красноярский край на протяжении четырёх последних созывов. Входил во фракцию «Единая Россия», также являлся членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Находился под санкциями ЕС, США, Великобритании.

Виктор Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур. Окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы при президенте России. С 1997 по 2007 год трижды избирался депутатом Заксобрания Красноярского края.

В 2011 году избран депутатом Заксобрания Красноярского края, в 2012 году досрочно сложил полномочия, получив вакантный мандат депутата Госдумы Андрея Воробьёва. В 2014 году покинул Государственную думу в связи с назначением заместителем председателя правительства Красноярского края.

С сентября 2016 года баллотировался в Госдуму VII созыва и был избран по одномандатному избирательному округу №56