Москва, 31 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного МВД России могло объявить в розыск по обвинению в уголовной статье, предъявленной ему ранее, о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, юрист Михаил Йоффе.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Ранее в базе МВД России появилась информация об объявлении в розыск украинского главкома Валерия Залужного. При этом ведомство не уточнило, на основании какой статьи уголовного кодекса принято решение. Однако в конце декабря прошлого года Следственный комитет России возбудил против Залужного уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Юрист Йоффе счёл возможным связь этих данных, тем более что в уголовно-процессуальной практике объявление в розыск является одним из последствий возбуждения дела, если обвиняемый в течение двух месяцев не является дать показания.

«Такая норма уголовно-процессуального кодекса, предусматривающая объявление в розыск лица в рамках возбужденного дела, существует. После возбуждения дела лицо должно явиться для дачи показаний в течение двух месяцев. Если уклоняется, то следственные органы продолжают собирать доказательства вины, а после лицо объявляется в розыск, так как не явилось на подписание», — объяснил юридические тонкости Йоффе.

Однако адвокат отметил, что объявление главкома ВСУ в розыск на территории России не станет катализатором для его скорого задержания.

«Наш УК предусматривает в отношении иностранных лиц привлечение к уголовной ответственности, если они не находятся в пределах наших границ, но совершили преступление против интересов России. Есть такое право, и Следком этим пользуется», — рассказал Йоффе.

Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо счёл возможным военный трибунал над Залужным с вынесением обвинений по многим статьям УК РФ уже после завершения СВО.

«Он причастен к воинским преступлениям. Какие бы ни были юридические основания, очевидно, что на его руках море крови. Он виновен и причастен к тому, что бойня на Украине длится уже много лет. Это тот человек, который в будущем должен сидеть на скамье подсудимых в ходе военного трибунала», — отметил Мезюхо.

Также политолог не исключил, что МВД объявило Залужного в розыск в качестве одного из ответов на подобные же действия Киева.

МВД России объявило в розыск и ряд других украинских военных деятелей. В базе ведомства есть соответствующие решения в отношении первого замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника, генералов Александра Локоты и Андрея Грищенко, а также командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что возглавляемое им ведомство заочно предъявило обвинения двум украинским генералам: бывшему командующему Силами антитеррористической операции (АТО) Михаилу Забродскому и бывшему командующему Операцией объединённых сил Сергею Наеву. Глава СК добавил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекут 394 лица, в том числе членов высшего командования и офицеров украинской армии.