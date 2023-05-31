Ростов-на-Дону, 31 мая, 2023, 11:44 — ИА Регнум. На Гребном канале в Ростове-на-Дону во второй половине дня 30 мая произошла трагедия: во время официального мероприятия — детского футбольного турнира между командами из Ростова-на-Дону и Батайска — порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун. Под массивной конструкцией оказались юные футболисты и родители, которые пришли за них поболеть. По последним данным, как указал губернатор Ростовской области Василий Голубев, пострадали 36 человек, среди которых 15 детей.

МЧС Ростовской области Опрокидывание трибун в Ростове-на-Дону

Предварительно, после первых порывов шквального ветра люди решили спрятаться под трибуну.

Очевидцы происшествия предположили, что причиной случившегося стала плохо закрепленная трибуна, но министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян отметил, что конструкция является переносной и её закрепление в целом не предусмотрено.

«Она не предусматривает закрепление по сертификату», — пояснил он журналистам сайта 161.ru.

Также он отметил, что трибуна изготовлена по всем ГОСТам, а случившееся назвал несчастным случаем, который спровоцировала непогода, — перед началом матча ничего не предвещало урагана.

Первоначально сообщалось о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях, но 31 мая губернатор Ростовской области Голубев уточнил в своём Telegram-канале, что число раненых возросло до 36, одна женщина погибла.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3809908" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После случившегося основная группа пострадавших детей — всего 13 ребят — была доставлена в 20-ю горбольницу. Там же находятся ещё двое взрослых. Их 31 мая навестил Василий Голубев, проинформировав о том, что одного ребёнка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Гребной канал в Ростове-на-Дону был открыт в 1968 году. С 2016 года по декабрь 2017 года в рамках Федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» велась его масштабная реконструкция. На сегодняшний день это крупнейшее спортивное сооружение на юге России представляет собой многофункциональный комплекс.

Родители юных футболистов задались вопросом, почему матч не отменили? В регионе на 30 мая было объявлено штормовое предупреждение, что подтверждается уведомлением на сайте регионального управления МЧС РФ и данными Росгидромета: «В течение суток 30 мая местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20–23 м/с». Для ликвидации последствий происшествия привлекались 35 человек и более 12 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3809908" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). О том, что при обрушении трибуны на футбольном поле спортивного комплекса «Гребной канал Дон» в Ростове-на-Дону 30 мая погибла женщина, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Пострадавшим и их семьям пообещали оказать помощь.