Донецк, 31 мая, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО. Об этом 31 мая сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 10:55 — населенный пункт Дачное — г. Донецк (Калининский район): выпущено три ракеты из РСЗО», — проинформировали в СЦКК.

По данным ТАСС, обстрел ВСУ вели из систем HIMARS.

«Предварительно, это были ракеты HIMARS», — сообщил агентству представитель силовых структур ДНР.

В ночь с 30 на 31 мая на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм.

Украинские военные не прекращают массированный обстрел Донецка. По сообщению представительства ДНР в СЦКК, удары приходятся на жилой квартал Калининского района. В центре города прозвучало не менее 7–8 взрывов, работает система ПВО.

Под огнём ВСУ оказались районы шести населенных пунктов: Горловка, Верхнеторецкое, Луганское, Ясиноватая, Донецк (Пролетарский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка. В результате ранения получили четыре мирных жителя.

Как сообщало 31 мая ИА Регнум, ВСУ в течение 45 минут выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск зафиксировали в 08:45 (совпадает с мск). По городу ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра. Также в 09:20 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.