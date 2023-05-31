Москва, 31 мая, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Российская авиация ударила по 1-й бригады спецназначения Украины. Об этом 31 мая сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения», — процитировали его РИА Новости.

Помимо этого, удары также нанесли по местам дислокации солдат, а также вооружения и техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ и по подразделениям украинской теробороны.

Также, по данным Зыбинского, на купянском направлении российские артиллеристы уничтожили огнём из гаубиц два миномётных расчёта противника в районах Старицы и Вишневого, а в районе населённых пунктов Лозовая и Западная поразили украинские гаубицы Д-20 и Д-30. Российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Ранее Зыбинский сообщил об уничтожении российскими войсками пяти наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении. Этого удалось достичь в ходе боевых действий расчётов самоходных миномётов «Тюльпан» и танковых экипажей. Военный добавил, что на том же направлении огнём из «Гиацинта-Б» и «Мсты-С» удалось ликвидировать одно артиллерийское орудие ВСУ.