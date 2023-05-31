Магас, 31 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. На территории Ингушетии проводятся работы, направленные на создание новой туристической зоны. Они идут по поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова и при участии бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева. В частности, на территории Ассинского ущелья оборудуют два десятка кемпингов для туристов.

Пресс-служба главы и правительства Ингушетии Ингушетия приглашает туристов в обустроенные кэмпинги

В горном Джейрахском районе Ингушетии, а также в предгорной зоне Сунженского района республики проводятся работы по созданию новой туристической зоны. Кемпинговый туризм становится все более популярным среди россиян, и власти Ингушетии посчитали необходимым заняться развитием данного направления. В частности, глава республики Махмуд-Али Калиматов дал поручение создать на территории Ассинского ущелья двадцать туристических кемпингов. Соответствующий проект реализуется при участии основателя благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева.

Глава Ингушетии и представитель фонда предприняли инспекционную поездку в Джейрахский район. В ходе нее они изучили участки, где на данный момент уже появились благоустроенные стоянки для туристов. До конца года здесь оборудуют еще шесть кемпингов.

Как обратил внимание Калиматов, кемпинги размещены в местах, являющихся не только живописными, но и удобными для отдыхающих. Некоторые из них уже успели опробовать путешественники. Глава региона поинтересовался их впечатлениями и пожеланиями по устройству кемпинга, дав поручение внести в проект коррективы с их учетом.

Он отметил, важно принимать во внимание мнение людей, чтобы у них было желание снова и снова приезжать в Ингушетию. По его словам, для туристов должны быть созданы самые комфортные условия, и проведение подобных опросов этому способствует. Совсем скоро стартует летний сезон, когда многие россияне отправляются в отпуск, и в Ингушетию ожидается наплыв туристов. Глава республики заметил, что их следует принять на высшем уровне. Гостеприимство, которое путешественники встретят в Ингушетии, станет лишним подтверждением того, что в республике заботятся об удобствах гостей из других регионов, приехавших познакомиться с этим краем.

Строящаяся кемпинговая зона полностью безопасна с экологической точки зрения. В ходе строительства кемпингов и необходимой инфраструктуры применяются материалы природного происхождения, которые характерны для этой местности: дерево, металл, камень. Рядом со стоянками предусмотрена оборудованная санитарная зона. Будет налажен регулярный вывоз мусора. Также рядом с туристической зоной есть место для приготовления пищи и застолий, имеется мангал, питьевая вода и электричество, а также некоторые другие удобства, призванные сделать отдых на природе более комфортным. Выделены специальные места для парковки автомобилей и площадки, где удобно устанавливать палатки.

Ранее Калиматов не раз обращал внимание, что туризм может превратиться в существенный источник роста налогового потенциала субъекта. Он говорил, что развитие данной отрасли позволяет увеличить доходы, поступающие в бюджет, а также способствует созданию новых рабочих мест, что весьма актуально в условиях высокой безработицы.

Относительно необходимости развивать внутренний туризм в России говорил и президент РФ Владимир Путин. В январе этого года глава государства заявил по итогам совещания с правительством, посвященного развитию внутреннего туризма, что данный вопрос имеет большое значение как с экономической, так и с социальной точки зрения. По его словам, полноценный летний отдых положительно отражается на здоровье граждан, особенно если речь идет о детях, а качественный семейный отдых укрепляет семью. Он отметил, что важно согласовать вопросы, связанные с программами поддержки инвесторов в туристическую отрасль, развитием туризма на особо охраняемых природных территориях, развитием транспортной отрасли и не только.