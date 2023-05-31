Москва, 31 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, церемония прошла 31 мая в Национальном центре управления обороной.

Кадр из видео Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды

Медаль «Золотая Звезда» вручили старшему инспектору-летчику майору Александру Карамышеву за оперативную эвакуацию пострадавших из передовых районов и с подконтрольных ВСУ территорий. Это позволило спасти жизни более 50 его соратников.

Такой же награды удостоили капитана Тимура Дудкина. Его решительные действия позволили заманить подразделение противника в огневой мешок и полностью его уничтожить. В Минобороны добавили, что в ходе наступления российские военные уничтожили 15 танков, четыре бронетранспортёра и пять боевых машин пехоты противника.

Командиру танка младшему сержанту Евгению Рочеву вручили знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени. Его наградили за грамотные и умелые действия, которые обеспечили прорыв штурмовых групп. В ходе боя экипаж танка под его командованием уничтожил живую силу противника, восемь огневых точек и два кочующих миномёта.

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«Родина высоко оценила ваш ратный труд. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками», ― сказал на церемонии награждения министр обороны.

Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад прямо на передовой прошла церемония награждения бойцов штурмовых подразделений Западного военного округа (ЗВО). Государственных наград они удостоены за отвагу и спасение погибавших. Так, медаль «За отвагу» получил командир танковой роты Владислав. В ходе боевых действий он грамотно организовал оборону, это позволило отразить многократные атаки противника.

Награждение военнослужащих штурмовых подразделений общевойсковой армии ЗВО прошло и в апреле. Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам штурмовых подразделений торжественно вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени и медали «За спасение погибавших».

В марте министр обороны Сергей Шойгу представил к наградам лётчиков истребителей Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотником MQ-9 Reaper границ района спецоперации.