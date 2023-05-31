Нью-Йорк, США, 31 мая, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на конференции под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей. Его слова приводит Daily Mail.

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«Я думаю, что это продвинутая форма разведки, использующая каких-то посредников», — сказал Нолан.

Ведущий конференции Алекс Клокус попросил учёного оценить вероятность идеи, что инопланетяне были на нашей планете. В ответ на это Нолан заявил, что вероятность была «100-процентной». Учёный считает, что люди, вероятно, видели инопланетян раньше, но, как и южноамериканские племена, которые впервые заметили испанские корабли, не заподозрили в них ничего странного.

На конференции он также заявил о существовании людей, занимающихся программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов.

Номинант на Нобелевскую премию Гарри Нолан даже получил заказ от ЦРУ на расследование случаев загадочного гаванского синдрома, причиняемого сотрудникам посольств по всему миру, и проводил эксперименты по анализу материала, предположительно выброшенного в пролетах НЛО.

Так, команда ученых из Калифорнийского университета считает, что инопланетяне могут вступить в контакт с Землей уже в 2029 году.

Как сообщало ИА Регнум, глава североамериканского командования противовоздушной обороны (NORAD) Глен ван Херк заявил, что нельзя исключать внеземного происхождения неопознанных объектов, сбитых 13 февраля в воздушном пространстве США близ Канады. По его словам, он не в состоянии объяснить происхождение этих объектов, а окончательное решение по этому вопросу вынесет американская разведка. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что не увидела никаких признаков внеземной или инопланетной активности.