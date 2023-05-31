Киев, 31 мая, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Принятое украинскими властями решение о переносе празднования Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая — это ошибка. Об этом 31 мая заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Станислав Красильников/ТАСС Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Как отметил Азаров на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), вероятнее всего, за принятым украинской Радой законом о переносе празднования Дня Победы в стране с 9 на 8 мая по примеру Латвии затем введут запрет на все связанные с этим праздником мероприятия.

Он уточнил, что считает, что таким решением Киев официально отказывается «от наиболее впечатляющих побед» жителей Украины.

«Безусловно, это ошибка, и выхолощенный праздник 8 мая не отменит память миллионов украинских семей о великом подвиге их дедов», — написал экс-премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая депутаты Верховной рады приняли закон о переносе празднования победы над нацизмом с 9 на 8 мая. Соответствующий законопроект внёс в парламент страны президент Украины.

Также глава государства распорядился 9 мая отмечать День Европы для формирования у населения «европейской идентичности». В 1950 году в этот день тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил Германии объединить ряд направлений в промышленности.