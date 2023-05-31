Вашингтон, 31 мая, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В США заметили тревожную деталь в действиях президента России Владимира Путина на Украине. В статье от 31 мая издание Washington Times выразило мнение, что российский лидер установил правила для наилучших шансов на победу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Такое мнение выразил обозреватель Питер Моричи. Он отметил, что Путин провёл «красные линии» — взаимодействие с силами НАТО и ядерное оружие. Поэтому, опасаясь реакции Москвы, американский президент Джо Байден не стал оснащать Киев тактическими ракетными системами и тяжёлыми ударными беспилотниками.

По мнению Моричи, НАТО только сдерживает силы России на Украине, но активно при этом в конфликт не вмешивается.

«Путин, а не Байден, определяет американскую политику безопасности в Европе», — подытожил автор.

Ранее президент России заявил, что Запад переходит все красные линии, поставляя оружие на Украину. По словам Путина, Запад начал это делать ещё в 2014 году, поспособствовав совершению госпереворота в стране.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также заявил, что Запад создал из Украины «антироссию». Он отметил, что после распада СССР территорию Украины контролировали люди, руководимые Западом. А делалось это, по его словам, с целью борьбы с Россией и создания максимально антироссийского государства. Также президент заявил, что украинцы должны понимать, что руководство их страны подталкивает Россию на зеркальные действия.