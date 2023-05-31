Вашингтон, 31 мая, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В США заметили тревожную деталь в действиях президента России Владимира Путина на Украине. В статье от 31 мая издание Washington Times выразило мнение, что российский лидер установил правила для наилучших шансов на победу.

Обозреватель Washington Times Моричи: Путин определяет американскую политику безопасности в Европе
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин

Такое мнение выразил обозреватель Питер Моричи. Он отметил, что Путин провёл «красные линии» — взаимодействие с силами НАТО и ядерное оружие. Поэтому, опасаясь реакции Москвы, американский президент Джо Байден не стал оснащать Киев тактическими ракетными системами и тяжёлыми ударными беспилотниками.

По мнению Моричи, НАТО только сдерживает силы России на Украине, но активно при этом в конфликт не вмешивается.

«Путин, а не Байден, определяет американскую политику безопасности в Европе», — подытожил автор.

Ранее президент России заявил, что Запад переходит все красные линии, поставляя оружие на Украину. По словам Путина, Запад начал это делать ещё в 2014 году, поспособствовав совершению госпереворота в стране.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также заявил, что Запад создал из Украины «антироссию». Он отметил, что после распада СССР территорию Украины контролировали люди, руководимые Западом. А делалось это, по его словам, с целью борьбы с Россией и создания максимально антироссийского государства. Также президент заявил, что украинцы должны понимать, что руководство их страны подталкивает Россию на зеркальные действия.