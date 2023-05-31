Белгород, 31 мая, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей. Об этом 31 мая в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС Последствия обстрела города Шебекино. Белгородская область. Россия

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов», — говорится в сообщении.

Он добавил, что первые триста детей сегодня отправят в Воронеж.

По городу Шебекино в ночь с 30 на 31 украинские силы нанесли массированный удар. В результате пострадали четыре человека. Их с осколочными ранениями доставили в больницу. Погибших нет. Удар наносился снарядами «Град». В результате выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных домах и четырёх частных сооружениях, а также школе и двух административных зданиях. Кроме того, один магазин полностью сгорел.

В Сети появились кадры последствий массированного удара по Шебекино в Белгородской области. На фотографиях видно несколько сгоревших дотла автомобилей, а также воронка от украинского снаряда. Часть снаряда «Град» не разорвалась и упала на асфальт.