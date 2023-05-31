Краснодар, 31 мая, 2023, 10:23 — ИА Регнум. На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, который находится в Северском районе Краснодарского края, упал беспилотник. Об этом 31 мая сообщил оперативный штаб региона в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, предположительно, упал неустановленный беспилотный аппарат», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате падения дрон разбился. При этом инфраструктура НПЗ не пострадала и не возник пожар.

Сейчас на месте падения беспилотника работают спецслужбы и правоохранители, в результате инцидента никто не пострадал и ущерба имуществу не зафиксировали.

«В 09:20 (совпадает с мск) упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Афипском НПЗ в Северском районе региона из-за дрона-камикадзе произошёл пожар. Также обломком беспилотника повредило установку по переработке нефти.

Также 28 мая Ильский НПЗ попытались атаковать несколько беспилотников. Все дроны удалось сбить: часть их обломков упала на территории завода, при этом инфраструктура предприятия не пострадала.

В начале мая на Ильском НПЗ отразили ещё две атаки беспилотников. Три взрыва на территории местного НПЗ в поселке Ильский произошли в ночь на 4 мая. Из-за атак один из резервуаров был разрушен и ещё на одном произошёл пожар.

Затем, 5 мая, украинский дрон снова атаковал НПЗ Ильский. В результате удара произошло возгорание на площади 60 квадратных метров, которое быстро потушили. В тот же день в Краснодарском крае задержали группу диверсантов, причастных к атаке на НПЗ, которые пытались убежать с места нападения по трубопроводу.