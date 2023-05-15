Орехово-Зуево, Московская область, 31 мая, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В Московской области в торговом центре «Феникс» вспыхнул пожар. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Кадр из видео Автомобили МЧС России на месте пожара

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании в нежилом здании в Орехово-Зуево поступило на пульт дежурного в 08:48 мск.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра», ― говорится в сообщении МЧС.

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Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. На опубликованных ведомством кадрах видно, что из окон здания валит густой черный дым. На месте работают пожарные, они заливают огонь из шлангов. Спустя час пожар удалось локализовать.

К тушению возгорания привлекли 42 человека и 15 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

«Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании торгового центра на улице Парковой», ― сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в Москве на улице Адмирала Ушакова вспыхнул пожар. Возгорание произошло в магазине «Перекрёсток» в районе Южное Бутово. По предварительным данным, пожар произошёл из-за взрыва газового баллона. Всех людей из здания эвакуировали.

Несколько дней назад в Москве ликвидировали пожар в павильонах рынка «Садовод», расположенного на юго-востоке города. На территории рынка произошло плотное задымление. Загорелись три павильона на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 50 кв. м.