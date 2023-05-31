NK: Россия создаёт экономический блок с Китаем, Индией и Турцией
NK: санкции Запада вынудили Россию создать экономический блок с Китаем, Индией и Турцией
Токио, 31 мая, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Россия смогла адаптироваться к санкциям Запада и сформировала экономический блок, привлекая в него развивающиеся государства. Об этом в интервью японской газете Nihon Keizai заявил профессор факультета экономики Университета управления Ниигаты Иван Целищев.
По словам эксперта, Запад ввёл огромное количество антироссийских санкций, однако у него так и не вышло сломить её экономику.
«Многие государства с формирующимся рынком за пределами Европы… предприняли попытки расширить торговлю с Россией, отдавая предпочтение экономике, а не геополитике», — отметил Целищев.
Он добавил, что Китай, Индия и Турция являются главными игроками, стимулирующими смещение экономической деятельности России в сторону зон с формирующимся рынком. Так за год торговый оборот этих стран с Россией значительно вырос: у Китая в 1,3 раза, у Турции — почти в два раза, у Индии — в 3, 2 раза.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле американский обозреватель Мохаммед Зишан заявил, что Россия, Индия и Китай могут создать новый политико-экономический блок для защиты от санкционной политики западных стран. Он считает, что в Нью-Дели обеспокоены доминированием доллара и широкомасштабным применением западными странами экономических санкций. По мнению автора, Россия в условиях беспрецедентного санкционного давления западных стран начала строить параллельную экономику, включающую в себя расчеты в национальных валютах.
В мае директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, комментируя перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе, констатировала, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования доллара США, что вызывает озабоченность, ибо пока альтернативы американской валюте нет.
Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую Концепцию внешней политики. В ней особо важное значение придаётся всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Отмечается, что Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем.