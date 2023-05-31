Токио, 31 мая, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Россия смогла адаптироваться к санкциям Запада и сформировала экономический блок, привлекая в него развивающиеся государства. Об этом в интервью японской газете Nihon Keizai заявил профессор факультета экономики Университета управления Ниигаты Иван Целищев.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

По словам эксперта, Запад ввёл огромное количество антироссийских санкций, однако у него так и не вышло сломить её экономику.

«Многие государства с формирующимся рынком за пределами Европы… предприняли попытки расширить торговлю с Россией, отдавая предпочтение экономике, а не геополитике», — отметил Целищев.

Он добавил, что Китай, Индия и Турция являются главными игроками, стимулирующими смещение экономической деятельности России в сторону зон с формирующимся рынком. Так за год торговый оборот этих стран с Россией значительно вырос: у Китая в 1,3 раза, у Турции — почти в два раза, у Индии — в 3, 2 раза.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле американский обозреватель Мохаммед Зишан заявил, что Россия, Индия и Китай могут создать новый политико-экономический блок для защиты от санкционной политики западных стран. Он считает, что в Нью-Дели обеспокоены доминированием доллара и широкомасштабным применением западными странами экономических санкций. По мнению автора, Россия в условиях беспрецедентного санкционного давления западных стран начала строить параллельную экономику, включающую в себя расчеты в национальных валютах.

В мае директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, комментируя перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе, констатировала, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования доллара США, что вызывает озабоченность, ибо пока альтернативы американской валюте нет.

Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую Концепцию внешней политики. В ней особо важное значение придаётся всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Отмечается, что Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем.