Донецк, 31 мая, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в течение 45 минут выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом 31 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Ноябрев/ТАСС Осколки боевого снаряда на месте обстрела. Архивное фото

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск зафиксировали в 08:45 (совпадает с мск) и во время него по городу украинские военные выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:20 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам города и в 09:30 — ещё пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что украинские войска снова обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе региона. Он уточнил, что было зафиксировано два прилёта по посёлку, и отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что число погибших в результате обстрела посёлка Карпаты в ЛНР со стороны украинских войск возросло до пяти человек. Ещё 19 мирных жителей получили ранения.