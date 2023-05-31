Брюссель, 31 мая, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Взявший на себя роль главного посредника в вопросе урегулирования ситуации в Косово Европейский союз не искал долгосрочные решения, а только пытался «тушить пожар» при обострениях ситуации в крае. Об этом 31 мая заявили в постпредстве России при ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«То, что мы видим сейчас, прямое следствие недобросовестного выполнения еэсовскими посредниками своих обязательств, а именно принципиального нежелания способствовать реальному поиску долгосрочных решений», — привело слова представителя российского постпредства РИА Новости.

Дипломаты подчеркнули, что еэсовское посредничество в диалоге Белграда и Приштины, по сути, свелось лишь к лихорадочным метаниям в попытках «тушить пожар» без борьбы с его истинными причинами.

В дипмиссии также отметили заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, который объявил о новых попытках созвать экстренный раунд переговоров по урегулированию в Косово.

«Иными словами, Брюссель, создавая иллюзию посредничества, дожидался очередной эскалации, чтобы предпринять своего рода героическую попытку поставить кризис «на паузу». Вот только паузы эти становятся всё более короткими, а кризисные стадии — всё более взрывоопасными», — пояснили в постпредстве.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что создание Сообщества сербских муниципалитетов в крае, которое было закреплено в письменных договоренностях между Белградом и Приштиной под гарантии Брюсселя, продолжает оставаться главным фактором в вопросе урегулирования ситуации в Косово.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил, что руководство НАТО решило направить дополнительно 700 военнослужащих в Косово для усиления своих международных сил KFOR в регионе. Он уточнил, что НАТО выберут ещё один батальон и приведут его в состояние повышенной готовности на случай необходимости снова усилить свой контингент в крае.

До этого посол США Джеффри Ховенир заявил, что Вашингтон потребовал вывести косовскую полицию из северной части Косова и Метохии. Он добавил, что США потеряли энтузиазм по продвижению Косова на евро-атлантическом пути из-за эскалации конфликта на севере края.

Ситуация в Косово 29 мая обострилась настолько, что в регионе начались стычки между проживающими там сербами и правоохранителями самопровозглашённой республики. Жители городов Звечана, Лепосавича, Зубина-Потока, где в подавляющем количестве проживает сербское население, против того, что мэрами этих городов стали косовары, несмотря на то, что большинство граждан отказалось голосовать на выборах.

Сербы пытались прорваться в здания администрации в городах, чтобы заставить мэров уйти в отставку, но силы KFOR не позволили этого сделать. В ходе противостояния натовские военнослужащие атаковали мирных жителей. Ранения получили 52 серба и 41 представитель KFOR.