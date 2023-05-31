Ростов-на-Дону, 31 мая, 2023, 09:50 — ИА Регнум. При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек, сообщил 30 мая в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Елена Гриценко/ТАСС Последствия обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

«Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Губернатор 30 мая приехал в больницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей. Там находятся 13 детей и двое взрослых. Как сообщил Голубев, одного ребёнка оперируют.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение трибуны на футбольном стадионе произошло днём 30 мая во время соревнований школьников по футболу. Предварительно, причиной обрушения трибуны стала непогода.

Следственный комитет России возбудил дело по факту обрушения трибуны на Гребном канале по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.