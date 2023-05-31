Курск, 31 мая, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Украинские войска вновь обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом 31 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС Разбитое в результате обстрела окно. Архивное фото

«Посёлок Тёткино Глушковского района вновь под обстрелом со стороны Украины», — написал он.

Старовойт уточнил, что было зафиксировано два прилёта по населённому пункту, и добавил, что в результате этого никто не пострадал.

Также он указал, что на некоторых улицах из-за повреждений ЛЭП отсутствует электричество, повреждены кровли, фасады и остекление четырёх домов, а также два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число погибших в результате обстрела посёлка Карпаты в ЛНР со стороны украинских войск возросло до пяти человек. Ещё 19 мирных жителей получили ранения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из Шебекинского и Грайворонского округов региона начнут вывозить детей. Он добавил, что постарается лично их проводить.