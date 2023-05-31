Пресс-секретаря МИД Польши отстранили из-за заявлений о Волынской резне
RMF: призвавшего Киев извиниться за Волынь пресс-секретаря МИД Польши Ясину бессрочно отстранили
Варшава, 31 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Пресс-секретаря министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск после его заявлений о том, что польская сторона ожидает от Украины извинений за Волынскую резню. Об этом 30 мая сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.
«Лукаш Ясина официально отправлен в отпуск. Но только бессрочно», — указывается в сообщении.
Отмечается, что, по информации радиостанции, польский дипломат был отстранён от исполнения служебных обязанностей после своего заявления изданию Onet 20 мая, в ходе которого он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню.
Как сообщало ИА Регнум, позднее 20 мая посол Украины в Варшаве Василий Зварыч написал, что считает неприемлемым тот факт, что Польша призвала президента Украины извиниться за Волынскую резню. Он назвал такие попытки «неприемлемыми и досадными».
Зварыч 21 мая удалил свою запись с резким ответом официальному представителю польского МИД на призыв Украине извиниться за Волынскую резню. Перед этим жители Польши возмутились резкой реакции посла Украины на требования Ясины.
Волынская резня — это массовое уничтожение украинскими националистами польского населения на северо-западе Украины в период Второй мировой войны в 1943–1944 годах, которое привело к гибели до 130 тыс. человек. Власти Польши квалифицируют эти события как геноцид поляков.