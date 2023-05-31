Варшава, 31 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Пресс-секретаря министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск после его заявлений о том, что польская сторона ожидает от Украины извинений за Волынскую резню. Об этом 30 мая сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

Кадр из видео Лукаш Ясина

«Лукаш Ясина официально отправлен в отпуск. Но только бессрочно», — указывается в сообщении.

Отмечается, что, по информации радиостанции, польский дипломат был отстранён от исполнения служебных обязанностей после своего заявления изданию Onet 20 мая, в ходе которого он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню.

Как сообщало ИА Регнум, позднее 20 мая посол Украины в Варшаве Василий Зварыч написал, что считает неприемлемым тот факт, что Польша призвала президента Украины извиниться за Волынскую резню. Он назвал такие попытки «неприемлемыми и досадными».

Зварыч 21 мая удалил свою запись с резким ответом официальному представителю польского МИД на призыв Украине извиниться за Волынскую резню. Перед этим жители Польши возмутились резкой реакции посла Украины на требования Ясины.

Волынская резня — это массовое уничтожение украинскими националистами польского населения на северо-западе Украины в период Второй мировой войны в 1943–1944 годах, которое привело к гибели до 130 тыс. человек. Власти Польши квалифицируют эти события как геноцид поляков.