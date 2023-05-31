Белгород, 31 мая, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Кадры последствий массированного удара по Шебекино в Белгородской области появились в Сети. Их опубликовал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

На фотографиях видно несколько сгоревших дотла автомобилей, а также воронка от снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть снарядов не разорвалась и упала на асфальт. Также есть повреждения кровли, фасадов домов, в некоторых выбиты стёкла.

«Снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырёх частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях», ― уточнил глава региона.

По информации Гладкова, один магазин полностью сгорел.

Сейчас сотрудники администрации проводят подворовый обход территорий. Губернатор пообещал завершить восстановительные работы в максимально короткий срок.

Как сообщало ИА Регнум, массированный удар по Шебекино ВСУ нанесли в ночь на 31 мая. В результате пострадали четыре человека, двоих их них доставили в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья.

Губернатор Гладков заявил, что на фоне регулярных обстрелов из приграничных районов — Шебекинского и Грайворонского округов — начнут вывозить детей. Он добавил, что 31 мая первые триста детей отправят в Воронеж.