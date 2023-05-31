Москва, 31 мая, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Отказ представителей государств коллективного Запада давать оценку атаки беспилотников Киева на Москву — это удобная, очень подлая и проверенная временем позиция. Об этом 31 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Я, по-моему, изобрела новый термин. Я считаю, что их стоит называть невкурсанты. То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — подчеркнула она, говоря об отказе западных стран комментировать атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.

Захарова отметила, что раньше ещё можно было питать иллюзии на тему того, что такая ситуация был возможна, когда люди не разобрались или не получили какую-либо информацию.

«Но, простите, когда мы имеем дело с людьми настолько осведомлёнными, что они в течение суток выносят не то что обвинения, а уже отчитываются о вынесении наказания, как правило, непричастных, то невольно задаёшь вопрос: а что-то поменялось?» — добавила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с атакой украинскими беспилотниками на Москву утром 30 мая. Он заявил, что европейским странам пора подумать о том, кого они спонсируют, так как Киев использует решительно бесчеловечные методы.

Атака украинских дронов на Москву была совершена утром 30 мая по жилым домам в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Мэр московской столицы Сергей Собянин после этого заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки дронов. За медицинской помощью обратились два человека, серьёзно никто не пострадал.

В Подмосковье инциденты с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем ПВО.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Также 31 мая российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США намеренно игнорируют факт атаки дронов на Москву, давая Украине тем самым индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией. Он подчеркнул, что на Украине считаются только с позицией Запада во главе с Вашингтоном.