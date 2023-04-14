Донецк, 31 мая, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Украинские войска выводят в зону боевых действий на южнодонецком направлении большое количество необученных военнослужащих. Об этом 31 мая рассказал журналистам снайпер группировки войск «Юг» с позывным Третий.

Кадр из видео Снайпер группировки войск «Юг» с позывным Третий

Как отметил военный, отвечая на соответствующий вопрос, российские войска продолжают наступательные действия на указанном направлении.

«Кажется, что просто новый противник добавляется, мы их устраняем. Очень много необученных солдат, которых мы и ловим, очень много ошибок видно с их стороны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что войска группировки «Центр» пресекли четыре попытки атак со стороны 67-й механизированной бригады ВСУ около Серебрянского лесничества. Он добавил, что в результате этого украинские войска понесли существенные потери и вернулись на свои позиции.

Ранее старший офицер российской реактивной артиллерийской батареи с позывным Черешня рассказал, как его подразделение уничтожило из системы «Град» 24 единицы военной техники украинских националистов. Военный добавил, что за боевые заслуги его удостоили государственными наградами — орденом Мужества и медалью Суворова.

Американская газета Wall Street Journal написала, что на фоне больших потерь среди профессиональных военных Киев отправлял в Артёмовск необученных мобилизованных, тем самым пытаясь сохранить для наступления более опытных военнослужащих со снаряжением, переданным западными странами.