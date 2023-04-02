Москва, 31 мая, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Техника, поставленная Францией Вооружённым силам Украины (ВСУ), имеет достаточно низкую эффективность. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Он пояснил в беседе с Ura.ru, что её разрабатывали для применения в африканских климатических условиях ― жаркого пустынного климата, а не умеренных зон.

«Французский оборонно-промышленный комплекс со второй половины XX века был заточен под военные действия в Центральной и Северной Африке. Там были французские колонии», — указал эксперт.

Михайлов отметил, что в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) проблемы с эксплуатацией возникают не только у техники французского производства. По его словам, значительное количество западных вооружений утопает в грязи осенью, зимой и весной при большом количестве осадков и сильной влажности.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что у украинских войск наблюдаются проблемы с ремонтом и обслуживанием западной военной техники. При её подготовке к летнему периоду эксплуатации и техобслуживанию украинское командование столкнулось с нехваткой технических специалистов широкого профиля.

Он также отметил, что поставленные в киевские войска вместе с западной техникой методические рекомендации не дают желаемого эффекта из-за низкой квалификации украинских специалистов и разницы конструктивных решений с советскими образцами военной техники.

Обозреватель Newsweek Майкл Васюра отметил, что для планируемого наступления Вооружённым силам Украины может не хватить достаточного количества военной техники. Эксперт указал на огромное несоответствие между оперативными потребностями украинской армии на поле боя и тем, какое оружие она реально получает от Запада. Поэтому, добавил Васюра, Киеву придётся смириться с плохой насыщенностью фронта техническими средствами и снарядами.