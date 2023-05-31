Днепропетровск, Украина, 31 мая, 2023, 08:49 — ИА Регнум. В результате взрыва в Павлоградском районе Днепропетровской области получило повреждение транспортное предприятие. Об этом 31 мая сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Лысак утверждает, что на указанном транспортном предприятии ранее прогремел взрыв.

«Есть разрушения», — написал он.

Режим воздушной тревоги объявили на территории Днепропетровской области с 05:20 до 06:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что в городе Очакове Николаевской области Украины прогремели взрывы. Подробности произошедшего не уточняются. Также неизвестно, объявляли ли в регионе воздушную тревогу.