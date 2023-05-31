Луганск, 31 мая, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрела посёлка Карпаты в ЛНР со стороны украинских войск возросло до пяти человек. Об этом 31 мая сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Разрушенный дом в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

Уточняется, что при обстреле также получили ранения 19 мирных жителей. ВСУ выпустили по населённому пункту четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также указывается, что получили повреждения строительный городок и здание птицефабрики.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о четырёх погибших и 16 пострадавших в результате обстрела ВСУ посёлка Карпаты из РСЗО. Под удар украинских военных попала птицефабрика в посёлке.

Также до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что не менее четырёх человек пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что в результате обстрела никто не погиб.